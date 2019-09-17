Из-за укрепления гривны бюджет просел на 10% - Верещук

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Из-за укрепления курса национальной валюты Государственный бюджет недополучает значительные средства и уже просел на 10%, при этом в Госбюджет на следующий год все же закладывается высокий курс.
Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ.
“Да, у нас доллар по 28,80, как был заложен накануне, и то, что сейчас доллар удерживается на низкой отметке, наоборот, плохо отражается на бюджете, потому что у нас меньше денежной массы, а у нас гривна, а не доллар. И если нет поступлений в бюджет, а у нас уже бюджет проседает на 10%, и это зависит от конъюнктуры рынка”, – отметила Верещук.
По ее словам, недостаточное количество денег влияет на способность государства выплачивать пенсии и зарплаты. Впрочем, как отметила нардеп, такая ситуация не стала основанием для пересмотра макроэкономических показателей в бюджете, и в проект Госбюжета-2020 все равно заложен высокий курс доллара – на уровне 28,80 грн/долл.
“Это тот макроэкономический показатель, который закладывался в мае, его сейчас изменить нельзя – его можно изменить, так сказать, с ходу. И для того, чтобы изменить заложенный курс, должны быть основания – импорт, экспорт, должны измениться очень многие показатели, всю машину государственную развернуть и привязать к доллару по 24, а через несколько месяцев снизятся мировые цены, и доллар – по 29. Так нельзя. И, я думаю, госпожа Маркарова понимает, что делает”, – добавила парламентарий.
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