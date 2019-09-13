Минфин презентовал портал с реестром проектов МФО

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Министерство финансов создало новый портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые осуществляются за средства международных финансовых организаций (МФО).
Об этом на презентации портала сказала министр финансов Оксана Маркарова.
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“Портал реестра проектов международных финансовых организаций – это еще один шаг к открытости и прозрачности в сфере публичных финансов. Этот проект является важным, поскольку дает понимание, какие инвестиционные проекты поддерживают международные финансовые организации”, – сказала Маркарова.
На портале можно найти информацию о проектах, которые были реализованы на протяжении всех лет сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. Также можно найти и проекты, которые реализуются в настоящее время или планируются к внедрению в будущем.
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