0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Минфин презентовал портал с реестром проектов МФО

Минфин презентовал портал с реестром проектов МФО

Министерство финансов создало новый портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые осуществляются за средства международных финансовых организаций (МФО).

Об этом на презентации портала сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Читайте также: Маркарова сообщила, какие изменения внесут в проект Госбюджета-2020

“Портал реестра проектов международных финансовых организаций – это еще один шаг к открытости и прозрачности в сфере публичных финансов. Этот проект является важным, поскольку дает понимание, какие инвестиционные проекты поддерживают международные финансовые организации”, – сказала Маркарова.

На портале можно найти информацию о проектах, которые были реализованы на протяжении всех лет сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. Также можно найти и проекты, которые реализуются в настоящее время или планируются к внедрению в будущем.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.