НБУ обновил рейтинг крупнейших кредиторов Украины

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2019 года составляет 42 994 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе самая большая часть долга приходится на Кипр – 21505 млн долларов. Далее идут Великобритания – 6213 млн долларов, и Нидерланды – 2081 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора (ТОП-10):