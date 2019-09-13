НБУ сообщил, сколько сэкономит государству изъятие мелких монет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вывод из обращения и прекращение расчетов монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек сэкономит государству 90 миллионов гривен в год на чеканку таких монет.
Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Нацбанка Сергей Холод во время брифинга.
Читайте также: Нацбанк назвал дату вывода из обращения мелких монет
«Стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 миллионов гривен в год благодаря уменьшению расходов Национального банка на их изготовление и обработку», – сообщил Холод.
По его словам, вывод этих монет из обращения также будет способствовать экономии предприятий и банков, которые не будут тратить лишнее время и средства на инкассацию мелких монет.
После вывода из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек их будут изымать. Впоследствии Нацбанк переплавит эти монеты для того, чтобы из этого металла чеканить монеты других номиналов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - ОржельВчера, 17:22 - 1518 10
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 10949 8
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны3 ч. назад - 1821 6
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 52907 5
В Государственной судебной администрации чиновники майнили криптовалютуВчера, 16:16 - 998 5
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 52907 5
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 10949 8
ПФУ назвал среднюю зарплату в июлеВчера, 17:08 - 4457 1
Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налоговВчера, 20:02 - 2358
Еще одна компания Коломойского выплатит долг по кредитам ПриватБанка - НБУВчера, 16:47 - 2255
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 733
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1249
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1011 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1932 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 861