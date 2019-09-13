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НБУ сообщил, сколько сэкономит государству изъятие мелких монет

НБУ сообщил, сколько сэкономит государству изъятие мелких монет

Вывод из обращения и прекращение расчетов монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек сэкономит государству 90 миллионов гривен в год на чеканку таких монет.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Нацбанка Сергей Холод во время брифинга.

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«Стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 миллионов гривен в год благодаря уменьшению расходов Национального банка на их изготовление и обработку», – сообщил Холод.

По его словам, вывод этих монет из обращения также будет способствовать экономии предприятий и банков, которые не будут тратить лишнее время и средства на инкассацию мелких монет.

После вывода из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек их будут изымать. Впоследствии Нацбанк переплавит эти монеты для того, чтобы из этого металла чеканить монеты других номиналов.

По материалам hromadske.tv
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