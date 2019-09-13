Укрнафта уплатила почти 5 млрд ренты с начала года

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«Укрнафта» за период с января по август 2019 года уплатила 4,89 млрд грн рентной платы в государственный и местные бюджеты за пользование недрами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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“За 8 месяцев 2019 года ПАО «Укрнафта» уплатило 4,89 млрд грн рентной платы в государственный и местные бюджеты различных уровней за пользование недрами. Из них 244,9 млн грн поступило в местные бюджеты в соответствии с закрепленным в законодательстве механизмом распределения рентной платы за добычу нефти и газа”, – говорится в сообщении.
При этом за август в бюджеты всех уровней Укрнафта уплатила 527,6 млн грн рентной платы, в том числе 26,4 млн грн в местные бюджеты.
В компании отметили, что в 2019 году наибольшие поступления по рентной плате Укрнафты получили бюджеты Сумской (104,3 млн грн), Ивано-Франковской (53,8 млн грн) и Полтавской (39 млн грн) областей.
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