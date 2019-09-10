«Укрпочта» изменила тариф доставки пенсий — Игорь Смелянский

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Проблема с финансированием доставки пенсий “Укрпочтой” почти решена.
Об этом сообщает генеральный директор Игорь Смелянский.
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Он также уточнил, что соответствующие изменения будут предусмотрены как в госбюджете, так и в финплане компании на следующий год. Ключевые изменения затронут прежде всего сам механизм финансирования.
По его словам, “Укрпочта” предложила такую модель, по которой компания не будет зависеть от государства, а государство не будет зависеть от нее.
“Сначала будет утвержден приемлемый тариф, который позволит “Укрпочте” запустить передвижные отделения, запустить банковские услуги и открывать счета. Для этого нужен соответсвующий закон, надеюсь, что вскоре он все же будет принят. После этого буквально в течение 4-5 лет мы сократим затраты государства на доставку пенсий практически в ноль, переведя людей на карты”, — пояснил Смелянский.
Напомним, в июле генеральный директор “Укрпочты” предложил повысить тариф или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок сам решил, сколько стоит эта услуга.
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