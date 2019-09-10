Налоговая подсчитала поступления в сводный бюджет Украины

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе-августе 2019 года составили 482,9 млрд грн, что на 73,5 млрд грн, или на 17,9%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

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За указанный период поступления в государственный бюджет выросли по сравнению с январем-августом прошлого года на 16,6% – до 309,5 млрд грн, а поступления в местные бюджеты – также увеличились на 20,5%, до 173,4 млрд грн.

В частности, в разрезе основных платежей в январе-августе текущего года увеличились поступления налога и сбора на доходы физических лиц – на 21,8%, рентной платы за пользование недрами – на 23%, налога на прибыль предприятий – на 3%.