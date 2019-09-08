Китай создаст двадцать зон для развития искусственного интеллекта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китай планирует построить около 20 пилотных зон для инноваций в области искусственного интеллекта к 2023 году.
Об этом уведомляется в руководстве, опубликованном Министерством науки и технологий.
Читайте также: Подразделение Airbus использует искусственный интеллект для сокращения расходов
Пилотные зоны будут играть ведущую роль в содействии применению искусственного интеллекта, оптимизации поддержки политики и государственного управления, а также в укреплении инфраструктуры для развития технологий, говорится в руководстве, в котором отмечается, что эти зоны планируются в основном в соответствии со стратегиями регионального развития.
Города, располагающие ресурсами и основой для инноваций в области искусственного интеллекта, будут поощряться к изучению новых моделей развития городской экономики, совершенствования управления и обеспечения высокого качества развития; в то время как округа, которые имеют относительно сильное развитие в области применения искусственного интеллекта, будут выбраны для поиска новых способов стимулирования местной экономики и реализации возрождения сельских районов.
Министерство будет оказывать поддержку выбранным пилотным зонам с точки зрения политики и ресурсов в соответствии с руководящими принципами, в которых также говорится, что местное правительство должно инвестировать больше средств в строительство пилотных зон, проводить хорошо продуманную политику и вводить предприятия и общественные силы в проект.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля украинцевВчера, 11:01 - 9653 14
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 5129 6
Telegram начал открытое тестирование своего блокчейна TONВчера, 22:03 - 215 3
Нардепы поддержали декриминализацию фиктивного предпринимательстваВчера, 17:14 - 1010 3
В Украине увеличилось автопроизводствоВчера, 10:14 - 714 3
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля украинцевВчера, 11:01 - 9653 14
Межбанк: Нацбанк спасал валютуВчера, 18:20 - 7082
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 5129 6
В "Киевстаре" объяснили, почему против отключения "серых" телефонов по IMEIВчера, 11:29 - 3426 2
Межбанк: 25, ждать ли опятьВчера, 11:20 - 3283
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарВчера, 15:10 - 103
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыПозавчера, 12:10 - 545
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3422
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 650
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 1233