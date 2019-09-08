Китай создаст двадцать зон для развития искусственного интеллекта

Китай планирует построить около 20 пилотных зон для инноваций в области искусственного интеллекта к 2023 году.

Об этом уведомляется в руководстве, опубликованном Министерством науки и технологий.

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Пилотные зоны будут играть ведущую роль в содействии применению искусственного интеллекта, оптимизации поддержки политики и государственного управления, а также в укреплении инфраструктуры для развития технологий, говорится в руководстве, в котором отмечается, что эти зоны планируются в основном в соответствии со стратегиями регионального развития.

Города, располагающие ресурсами и основой для инноваций в области искусственного интеллекта, будут поощряться к изучению новых моделей развития городской экономики, совершенствования управления и обеспечения высокого качества развития; в то время как округа, которые имеют относительно сильное развитие в области применения искусственного интеллекта, будут выбраны для поиска новых способов стимулирования местной экономики и реализации возрождения сельских районов.

Министерство будет оказывать поддержку выбранным пилотным зонам с точки зрения политики и ресурсов в соответствии с руководящими принципами, в которых также говорится, что местное правительство должно инвестировать больше средств в строительство пилотных зон, проводить хорошо продуманную политику и вводить предприятия и общественные силы в проект.