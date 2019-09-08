0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Раскруткой бренда "Чернобыль" займутся разработчики Ukraine NOW

Раскруткой бренда "Чернобыль" займутся разработчики Ukraine NOW

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и креативное агентство Banda, получившее в 2018 году премию за разработку бренда Украины, подписали Меморандум о сотрудничестве, которое будет направлено на формирование положительного восприятия бренда “Чернобыль” среди широкой общественности.

Как отметил глава ГАУЗО Виталий Петрук, подписание документа позволит усилить информационную стратегию агентства и показать Зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальную научную площадку под открытым небом.

“Кроме того, в зоне отчуждения происходят природоохранные мероприятия, способствующие сохранению и восстановлению биоразнообразия, продолжается развитие инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами, работы на ЧАЭС, и именно к этим процессам мы хотим привлечь внимание общественности и профессионалов”, — подчеркнул Петрук.

Креативное агентство Banda присоединится к разработке бренд-стратегии для Чернобыльской зоны, созданию визуальной стилистики и креативной платформы кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.