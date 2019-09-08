Раскруткой бренда "Чернобыль" займутся разработчики Ukraine NOW

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Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и креативное агентство Banda, получившее в 2018 году премию за разработку бренда Украины, подписали Меморандум о сотрудничестве, которое будет направлено на формирование положительного восприятия бренда “Чернобыль” среди широкой общественности.
Как отметил глава ГАУЗО Виталий Петрук, подписание документа позволит усилить информационную стратегию агентства и показать Зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальную научную площадку под открытым небом.
“Кроме того, в зоне отчуждения происходят природоохранные мероприятия, способствующие сохранению и восстановлению биоразнообразия, продолжается развитие инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами, работы на ЧАЭС, и именно к этим процессам мы хотим привлечь внимание общественности и профессионалов”, — подчеркнул Петрук.
Креативное агентство Banda присоединится к разработке бренд-стратегии для Чернобыльской зоны, созданию визуальной стилистики и креативной платформы кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.
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