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В ГНС подсчитали, сколько доходов украинцы задекларировали за 2018 год (инфографика)

В ГНС подсчитали, сколько доходов украинцы задекларировали за 2018 год (инфографика)

По итогам кампании по декларированию доходов, полученных в 2018 году украинцы задекларировали 94,4 миллиарда гривен доходов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

“Итоги проведенной кампании декларирования доходов 2019 года свидетельствуют о росте добровольной уплаты налогов”, – говорится в сообщении.

Декларации о доходах и имущественном состоянии в Украине подали 596 тысяч украинцев. Они самостоятельно определили и заплатили 3,4 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц и 485 миллионов гривен военного сбора.

Показатели по видам доходов:

  • 18,8 млрд грн – задекларированные иностранные доходы,
  • облагаемые доходы – 15,6 млрд грн,
  • наследство и дарение – 7,5 млрд грн,
  • доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,1 млрд грн,
  • доходы от сдачи имущества в аренду – 2,3 млрд грн,
  • инвестиционные доходы – 2,0 млрд грн.

Как говорится, за непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную законодательством.

Справка Finance.ua

За непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах предусмотрена административная ответственность:

  • предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • наложение штрафа в размере от пяти до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.
По материалам Finance.UA
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