В ГНС подсчитали, сколько доходов украинцы задекларировали за 2018 год (инфографика)

По итогам кампании по декларированию доходов, полученных в 2018 году украинцы задекларировали 94,4 миллиарда гривен доходов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

“Итоги проведенной кампании декларирования доходов 2019 года свидетельствуют о росте добровольной уплаты налогов”, – говорится в сообщении.

Декларации о доходах и имущественном состоянии в Украине подали 596 тысяч украинцев. Они самостоятельно определили и заплатили 3,4 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц и 485 миллионов гривен военного сбора.

Показатели по видам доходов:

18,8 млрд грн – задекларированные иностранные доходы,

облагаемые доходы – 15,6 млрд грн,

наследство и дарение – 7,5 млрд грн,

доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,1 млрд грн,

доходы от сдачи имущества в аренду – 2,3 млрд грн,

инвестиционные доходы – 2,0 млрд грн.

Как говорится, за непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную законодательством.

Справка Finance.ua

За непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах предусмотрена административная ответственность:

предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан;