Алименты-2019: сколько в среднем выплачивают в Украине

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По состоянию на первый квартал 2019 года средняя сумма алиментов составила 1976,86 гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Алименты могут выплачиваться в нескольких вариантах:
В этом году вступил в силу новый Закон об алиментах в Украине, который усиливает ответственность за неуплату денежного пособия своим детям. Теперь должников могут ограничивать в некоторых правах.
Что будет, если не платить алименты:
Данные о плательщике алиментов вносятся в единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам более трех месяцев предусмотрено наказание:
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