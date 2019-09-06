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Алименты-2019: сколько в среднем выплачивают в Украине

Алименты-2019: сколько в среднем выплачивают в Украине

По состоянию на первый квартал 2019 года средняя сумма алиментов составила 1976,86 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Алименты могут выплачиваться в нескольких вариантах:

  • Сумма, заранее оговоренная экс-супругами.
  • Сумма, взимаемая из зарплаты одного из родителей в зависимости от ее размера.
  • Установленная государством минимальная и максимальная сумма. Первая составляет 50% от прожиточного минимума, а вторая – 10 прожиточных минимумов.

В этом году вступил в силу новый Закон об алиментах в Украине, который усиливает ответственность за неуплату денежного пособия своим детям. Теперь должников могут ограничивать в некоторых правах.

Что будет, если не платить алименты:

Данные о плательщике алиментов вносятся в единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам более трех месяцев предусмотрено наказание:

  • запрет на выезд за границу;
  • изъятие водительского удостоверения;
  • закрытые или ограниченные права на пользование и хранение оружия;
  • арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);
  • общественные работы;
  • лишение свободы от 10 дней до 2 лет;
  • госслужащего могут уволить с работы.
По материалам Finance.UA
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