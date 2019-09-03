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Международные резервы Украины превысили 22 млрд долларов

Международные резервы Украины превысили 22 млрд долларов

Международные резервы Украины в августе 2019 года выросли на 1,01% (на 174,83 млн долларов) до 22 015,0 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Таким образом, с начала года резервы выросли на 1,06% (на 1 194,57 долларов).

В июле Национальный банк улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2019 года. Согласно новому прогнозу, резервы составят 21,7 млрд долларов. При этом в апреле НБУ прогнозировал 21,2 млрд долларов резервов.

По материалам РБК-Украина
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