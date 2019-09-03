Польша начала строительство газопровода в Словакию вдоль границы с Украиной

В Польше началось строительство участка газопровода Польша – Словакия, который призван обеспечить поставки газа из польско-норвежского газопровода Baltic Pipe, а также польского терминала по приему сжиженного газа.

По территории Польши длина трубопровода составит 59 км.

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“Мы планируем, чтобы работы закончились к концу 2021 года. Хочу добавить, что это довольно сложный участок. Сложный в проектном плане и в плане реализации, поскольку он проходит через горные районы. Поэтому здесь требуются особенная внимательность и применение самых современных технологий”, – отметил вице-глава компании Gaz-System Артур Завартко.

Газопровод Польша – Словакия будет межсистемным и реверсным, газ можно будет поставлять в обоих направлениях. Стоимость строительства участка газопровода на польской территории составляет более 500 миллионов злотых (115 млн евро).

В Словакии работы по сооружению трубопровода уже идут, длина словацкого участка составляет 110 км.