Польша начала строительство газопровода в Словакию вдоль границы с Украиной

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В Польше началось строительство участка газопровода Польша – Словакия, который призван обеспечить поставки газа из польско-норвежского газопровода Baltic Pipe, а также польского терминала по приему сжиженного газа.
По территории Польши длина трубопровода составит 59 км.
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“Мы планируем, чтобы работы закончились к концу 2021 года. Хочу добавить, что это довольно сложный участок. Сложный в проектном плане и в плане реализации, поскольку он проходит через горные районы. Поэтому здесь требуются особенная внимательность и применение самых современных технологий”, – отметил вице-глава компании Gaz-System Артур Завартко.
Газопровод Польша – Словакия будет межсистемным и реверсным, газ можно будет поставлять в обоих направлениях. Стоимость строительства участка газопровода на польской территории составляет более 500 миллионов злотых (115 млн евро).
В Словакии работы по сооружению трубопровода уже идут, длина словацкого участка составляет 110 км.
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