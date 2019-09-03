В Антикоррупционный суд поступило первое дело

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Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг, 5 сентября, направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
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“САП утвержден и направлен в ВАСУ обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК”, – говорится в сообщении.
Следствие установило, что в течение 2012-2013 годов служащий в сговоре с другими лицами перечислил госпредприятием 1,258 млн долларов на счет офшорной компании на Британских Виргинских островах за работы и услуги, которые не предоставлялись.
Во время досудебного расследования подозреваемый находился под круглосуточным домашним арестом.
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