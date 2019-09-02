Глава Антикорсуда рассказала о его работе

Местные суды передадут в Высший антикоррупционный суд более трех тысяч дел.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила глава ВАКС Елена Танасевич.

“Сегодня, 5 сентября 2019 года, мы начинаем нашу деятельность. К компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступления с тем условием, что они совершаются специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тысяч гривен. Из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 дел – те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП”, – рассказала Танасевич.

По ее словам, собранием было избрано 6 следственных судей, которые будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

“Сформировано в первой инстанции семь коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по существу, в апелляционной палате будут функционировать четыре коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции”, – рассказала Танасевич.

Отметим, в состав суда входит 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда.

Согласно закону, антикоррупционному суду подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и больше раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.