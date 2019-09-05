Кто получит надбавку при перерасчете пенсий

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В 2019 году часть украинцев получили повышение на сумму от 1000 грн, другие украинцы получили по 300 грн. Чтобы получить больше, необходимо иметь стаж от 35 лет.
Следующий перерасчест будет марте 2020 года, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате.
Размер надбавки будет индивидуальным.
Расчетный размер выплаты (без учета надбавок) увеличат на определенный процент.
Процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019 год и половины от роста средней зарплаты.
Как начисляется пенсия в Украине:
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