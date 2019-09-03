Apple возродит бюджетный iPhone SE

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Преемника компактного смартфона iPhone SE, которого поклонники ждут уже довольно давно, презентуют в 2020 году.
Об этом сообщает японское издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на хорошо осведомленного информатора.
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Издание указывает, что Apple готовит первый бюджетный iPhone с момента прекращения продаж SE, планируя его выпуск весной 2020 года. С его помощью Apple рассчитывает вернуть утраченные позиции в Индии и Китае, дав отпор Huawei, Samsung, Xiaomi и другим компаниям.
Без указания названия и цены источник сообщает, что потенциальный бюджетный iPhone является идейным преемником iPhone SE, который вышел в 2016 году и на старте стоил от $399. Также Nikkei сообщает, что по размерам продолжатель идей iPhone SE будет соответствовать 4,7 дюймовому iPhone 8, а по характеристикам — моделям новой линейки iPhone 11, которые представят 10 сентября. Единственное отличие — экран: вместо OLED-дисплея бюджетный iPhone оснастят ЖК-экраном.
Напомним, Apple прекратила продавать iPhone SE вместе с iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone X в сентябре прошлого года после анонса текущего поколения iPhone. По данным Nikkei, в общей сложности по всему миру было продано более 40 млн смартфонов iPhone SE.
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