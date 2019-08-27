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НБУ оценил геополитические риски для Украины

НБУ оценил геополитические риски для Украины

Геополитические риски для Украины в последние несколько месяцев снизились, что подтверждает Индекс геополитических рисков (GPR).

Об этом говорится во втором Отчете о введении мер защиты Национального банка Украины.

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Как отмечается в обзоре, значение индекса в июле 2019 года практически достигло уровня, который был зафиксирован в середине 2013 года.

Агрегированный мировой индекс в июле также существенно снизился, что связано с ситуативным уменьшением напряженности в текущих геополитических конфликтах и попытках ввести новые протекционистские меры, подчеркнули в НБУ.

“В то же время валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные, в частности, с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины”, – говорится в обзоре НБУ.

Индекс геополитических рисков (GPR) оценивает агрегированный уровень геополитических рисков в мире путем подсчета в ведущих мировых и региональных изданиях количества слов, которые указывают на геополитическую напряженность. Его сконструировали Дарио Кальдара (Dario Caldara) и Маттео Яковелло (Matteo Iacoviello). Отдельно рассчитывают индексы для развивающихся рынков, в частности Украины. Индекс широко используют международные эксперты, в частности МВФ.

По материалам РБК-Украина
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