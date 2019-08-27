НБУ отметил снижение напряжения в финансовом секторе (инфографика)

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Индекс финансового стресса (ИФС) свидетельствует об уменьшении напряжения в финансовом секторе Украины.
Об этом говорится во втором Отчете о введении мер защиты Национального банка Украины.
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Как отмечается в обзоре, в І полугодии 2019 года значение ИФС после временного роста, вызванного агрессией РФ в Керченском проливе и введением военного положения в Украине сроком на один месяц, снизилось и приблизилось к своему историческому минимуму.
Текущая динамика ИФС показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. Постепенно двигались вниз все субиндексы. Существенно снизился уровень стресса в банковском секторе, в частности составляющая ликвидности. Уменьшение субиндексу государственных ценных бумаг обусловлено ростом ликвидности государственных еврооблигаций Украины. Валютный субиндекс сократился вследствие укрепления курса гривны.
“За последние недели ИФС не сигнализировал о существенных изменениях условий на финансовых рынках”, – говорится в сообщении.
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