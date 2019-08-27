Финкомпании просят заблокировать закон о Сплите

Финансовый рынок просит президента остановить процесс принятия законопроекта №2413а (Сплит), который предлагает упразднить Нацкомфинуслуг, а регулировать небанковские финучреждения вместо него будет Нацбанк.

Соответствующее открытое письмо организация, объединяющая почти полтора десятка различных профильных ассоциаций, направила Президенту 29 августа.

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Наибольшие опасения у участников рынка вызывает выведение их из-под сферы влияния ряда законов: в части лицензирования, государственного надзора за хоздеятельностью, закона об админуслугах, а также основ государственной регуляторной политики.

Они считают, что передача НБУ не только надзорных, но и де-факто законодательных функций приведет к сокращению рабочих мест и ослаблению института защиты прав потребителей.

В НБУ неоднократно заявляли о необходимости расчистить рынок от серых и откровенно схемных компаний. Так что с высокой вероятностью упразднение Нацкомфинуслуг и создание мегарегулятора на базе Нацбанка приведет к сокращению рынка.