Банки могут объяснить свои нарушения во время финмониторинга - НБУ

Нацбанк продолжает делать максимально прозрачным порядок применения мер воздействия к банкам и небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, с целью проведения непрерывного диалога с участниками рынка, в отношении которых проводятся проверки, регулятор нормировал практику проведения коллегиальных встреч с представителями финучреждений во время мониторинга. Теперь встречи могут происходить до начала проверки, после ее завершения или во время выездной проверки/безвыездного надзора.

Изменения также позволили представителям учреждений участвовать в заседаниях Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и предоставлять объяснения относительно обстоятельств и фактов нарушений.

Регулятор также учел предложения учреждений и увеличил с 10 до 20 календарных дней срок информирования о начале выездной проверки по вопросам финансового мониторинга, а также зафиксировал заблаговременное предоставление участникам рынка перечня вопросов, подлежащих выездной проверке.

Нацбанк предусмотрел возможность предоставлять справку или акт по результатам надзора в электронном виде, а также утвердил перечень типовых форм ответов на запросы НБУ, что позволит банкам сократить время на подготовку информации на них.