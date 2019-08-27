Правительство рассказало, для чего хочет объединить Минэкономики с Минагрополитики

Во время первого заседания Верховной Рады было озвучено предложение объединения Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Сейчас Кабмин нарабатывает карту приоритетов и четкий план действий. Однако известно, что объединение должно ускорить реализацию ключевых реформ: