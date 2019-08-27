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Правительство рассказало, для чего хочет объединить Минэкономики с Минагрополитики

Правительство рассказало, для чего хочет объединить Минэкономики с Минагрополитики

Во время первого заседания Верховной Рады было озвучено предложение объединения Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Сейчас Кабмин нарабатывает карту приоритетов и четкий план действий. Однако известно, что объединение должно ускорить реализацию ключевых реформ:

  • приватизацию государственных предприятий,
  • внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения,
  • выведение из тени аграрных рынков и земельных отношений,
  • увеличение количества легальных рабочих мест,
  • расширение доступа к международным рынкам,
  • перезагрузку системы профессионального обучения,
  • модернизацию подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрном секторе.
По материалам Finance.UA
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