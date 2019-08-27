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Гончарук сообщил, когда правительство проведет налоговую реформу

Гончарук сообщил, когда правительство проведет налоговую реформу

Кабинет министров Украины планирует провести «глубокую» налоговую реформу. Решение по нему должно быть принято весной 2020 года, а в силу обновленная налоговая система вступит уже в 2021 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя менять налоговую систему во втором полугодии», – сообщил новоназначенный премьер-министр.

По его словам, сейчас налоговая система работает не в пользу добросовестных налогоплательщиков.

«Если ты честно платишь налоги, то на целом ряде рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это неправильно», – добавил Гончарук.

Осенью 2019 года правительство планирует заниматься «наведением порядка с администрированием налогов». Для этого Гончарук рассчитывает на поддержку председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

По материалам hromadske.tv
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