Гончарук сообщил, когда правительство проведет налоговую реформу

Кабинет министров Украины планирует провести «глубокую» налоговую реформу. Решение по нему должно быть принято весной 2020 года, а в силу обновленная налоговая система вступит уже в 2021 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя менять налоговую систему во втором полугодии», – сообщил новоназначенный премьер-министр.

По его словам, сейчас налоговая система работает не в пользу добросовестных налогоплательщиков.

«Если ты честно платишь налоги, то на целом ряде рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это неправильно», – добавил Гончарук.

Осенью 2019 года правительство планирует заниматься «наведением порядка с администрированием налогов». Для этого Гончарук рассчитывает на поддержку председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.