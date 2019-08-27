Управление одним пальцем и кэшбэк на топливо: что А-Банк поместил в новую версию мобильного приложения

А-Банк продолжает развиваться и предлагать своим клиентам современные технологические решения. На днях банк презентовал новую версию мобильного приложения АБанк24, главным преимуществом которой стало удобное управление посредством специального «барабана».

Благодаря изменениям, с помощью легкого и комфортного управления одним пальцем, пользователь приложения может в мгновенье ока просматривать все выписки по картам, переводить средства между своими счетами, переводить средства на другие счета в А-Банке и других банков, пополнять мобильный телефон, просматривать архив операций.

Добавьте к этому привычную для клиентов А-Банка качественную и своевременную online-поддержку, а также простоту настройки функционала — получаем новую версию мобильного приложения АБанк24. Хорошо и то, что ранее новая версия АБанк24 присутствовала только на iOS, но отныне её смогут скачать и пользователи Android.

Клиенты А-Банка в новой версии АБанк24 также могут получить кэшбэк от партнеров банка — сети АЗС Glusco. Теперь расплачиваться картой «Зелена» стало еще выгоднее. Заправляясь на заправках Glusco, клиенты получают кэшбэк в размере 8% от трат. При этом А-Банк и здесь идет навстречу своим клиентам — кэшбэк начисляется по тратам как в счет личных, так и кредитных средств, что предоставляют далеко не все банки.

И хотя уже сегодня, при помощи приложения АБанк24, клиенты банка могут быстро и удобно пользоваться рассрочкой мгновенной, совершать оплату частями, проводить обмен валют, открывать новые депозиты с повышенными %, банк на этом не останавливается и уже работает над другими новыми функциями.

Напомним, два месяца назад А-Банк также выпустил новый карточный продукт — карту «Зелена», которая стала абсолютной инновацией на банковском рынке. Кредитный лимит до 200 тыс. гривен (и это при том, что у большинства банков около 100 тыс.), кэшбэк до 20%, льготный период на 2 месяца плюс приложение АБанк24 с возможностью управления функциями одним пальцем уже оценили более 80 тыс. клиентов. Карта выпускается с уникальным вертикальный дизайном, и без лишней панели для подписи. Это они сделали первыми из украинских банков.

Мы уже подробно писали об этой карте. Читайте тут: если хотите узнать, чем еще всех этих людей привлекает карта «Зелена».

Кстати, заказать карту легко, и главное — бесплатно. При желании вы всегда можете самостоятельно оставить заявку на сайте и забрать карту в отделении. В любое удобное время. Вся процедура оформления занимает не больше 15 минут. Потребуется только паспорт и ИНН.