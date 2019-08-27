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Die Welt: Мировой экономике угрожает глобальный спад

Die Welt: Мировой экономике угрожает глобальный спад

Крупнейшие экономики мира, которые росли тандемом, теперь, вероятно, будут вместе и сокращаться. Миру грозит глобальный спад.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

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«Китайская экономика растет самыми медленными темпами за последние 25 лет, в Японии возможна рецессия. Сократилась за прошлый квартал и британская экономика, а жесткий Brexit, возможно, принесет стране спад конъюнктуры. Боятся рецессии и в США», – говорится в материале.

Отмечается, что почти везде причина в политике. В принятых или отложенных решениях.

«В Европе длительная передряга вокруг Brexit привела прежде всего к единственному результату – всеобщей неуверенности. Государственные финансы Италии до сих пор дают повод для беспокойства. На другой стороне Атлантики президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ведет торговую войну не только с Китаем, но и с Мексикой. Другие политики берут на вооружение Трамповскую стратегию достигать своих экономически политических требований штрафными пошлинами и другими агрессивными средствами; за последнее время, например, Япония и Южная Корея», – пишет Die Welt.

Все это, констатирует издание, отражается на бизнесовых цифрах, и в Германии тоже. Ведь ее экономика тесно связана с остальным миром.

По материалам Тиждень.ua
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