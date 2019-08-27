Ученые научились управлять «живыми жидкими кристаллами»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Жидкие кристаллы широко применяются при создании медицинских приборов и бытовой техники. Обычно такие кристаллы неподвижны, единообразны и лишены дефектов. Но если добавить бактерии, можно получить так называемые «живые жидкие кристаллы»: материалы, которые умеют действовать автономно и меняться. Когда бактерии плывут по кристаллу, они создают «дефекты», которые можно использовать в инженерных целях, пишет Phys.org.
«Происхождение этих нестабильностей было темой серьезных дискуссий, и теперь мы точно поняли, как работает этот процесс. В конечном счете это приведет к контролю поведения этого материала», — заявил профессор Хуан де Пабло, один из руководителей исследования.
Живые жидкие кристаллы — пример материалов, способных действовать самостоятельно. В природе белки внутри клеток «движутся» вдоль поверхности молекул полимеров и вызывают силу, которая и становится причиной подвижности клеток. Ученые из Университета Чикаго и Аргоннской национальной лаборатории решили разобраться, как возникает это движение.
В лаборатории один из способов создания автономных материалов — сочетание жидкого кристалла с бактерией, которая во время движения нарушает порядок в жидком кристалле. Ученые создали две формы такого материала: на тонкой незакрепленной пленке и на нижней поверхности капли.
Когда бактерия начала двигаться, она вызвала нестабильности, которые выглядели как цветы или ветви дерева, число которых зависело от активности бактерии. Со временем их становилось все больше, пока система не стала полностью неупорядоченной. Проведя ряд экспериментов и смоделировав процесс на компьютере, исследователи поняли, как образуются эти нестабильности, а также разработали метод создания и управления ими.
Ученые надеются, что их открытие позволит полностью контролировать живые жидкие кристаллы. Например, создавать новые виды микрогидродинамических устройств, перемещающие жидкости без насосов и давления. Или искусственные системы, напоминающие клетки, которые будут передвигаться с места на место.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" КитаюВчера, 09:38 - 1985 13
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министраВчера, 12:40 - 2297 10
Трамп заморозил военную помощь УкраинеВчера, 09:49 - 2772 10
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергиюВчера, 14:08 - 4419 5
Нестабильность гривны стоила бюджету 9 миллиардов - Счетная палатаВчера, 10:32 - 1232 5
В каких странах украинцы получают пенсииВчера, 13:03 - 21207 3
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергиюВчера, 14:08 - 4419 5
Межбанк: скучно не будетВчера, 11:13 - 3640
Трамп заморозил военную помощь УкраинеВчера, 09:49 - 2772 10
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министраВчера, 12:40 - 2297 10
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиВчера, 11:45 - 3933
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Позавчера, 11:35 - 489 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 619
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1581
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 613