Финляндия поможет Украине создать Фонд зеленых инвестиций

В Украине планируют разработать концепт нового финансового инструмента – Фонда зеленых инвестиций (“GIF UA”). Внедрением этих инвестиций будет заниматься Госэнергоэффективность, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и эксперты Финско-украинского трастового фонда, сообщается на Правительственном портале.

Как отмечается, меморандум о сотрудничестве между Украиной и Финляндией был заключен ещё в 2017 году.

“Уже был основан и работает Финско-украинский трастовый фонд, который финансирует подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) для “зеленых” проектов”, – говорится в сообщении.

Создание “GIF UA” позволит обеспечить софинансирование новых проектов “зеленой” энергетики, устранить основные барьеры в реализации данных проектов (отсутствие залога, спрос на собственный капитал и т.д.).

Концепция фонда будет включать инвестиционную стратегию, организационную структуру работы и концепции управления, источники для привлечения финансовых ресурсов.

Кроме этого, принимать участие в деятельности фонда смогут отечественные и международные финансовые учреждения.

“Наша цель – основать в Украине надежный финансовый инструмент финансирования проектов по образцу “Green Investment Group” в Великобритании, “DEG” в Германии”, – сказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.