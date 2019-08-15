Фонд гарантирования профинансирует недостающие бюджетные средства

Правительство хочет уменьшить объемы привлечения заемных средств, которые идут на покрытие дефицита бюджета. А образовавшуюся прореху закрыть ресурсами Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина 21 августа.

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Речь идет о сумме 9,1 млрд грн. Именно в таком объеме, говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, ФГВФЛ с начала года досрочно погасил Минфину вексели, который Фонд предоставил Минфину в обмен на ОВГЗ.

Все эти средства предлагают зачислить в бюджет по статье «Возврат бюджетных средств с депозитов, поступления вследствие продажи/предъявления ценных бумаг» и за их счет добавить недостающие средства.