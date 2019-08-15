0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 109 0

Фонд гарантирования профинансирует недостающие бюджетные средства

Фонд гарантирования профинансирует недостающие бюджетные средства

Правительство хочет уменьшить объемы привлечения заемных средств, которые идут на покрытие дефицита бюджета. А образовавшуюся прореху закрыть ресурсами Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина 21 августа.

Читайте также: Глава Счетной палаты назвал причины невыполнения плана доходов в госбюджет

Речь идет о сумме 9,1 млрд грн. Именно в таком объеме, говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, ФГВФЛ с начала года досрочно погасил Минфину вексели, который Фонд предоставил Минфину в обмен на ОВГЗ.

Все эти средства предлагают зачислить в бюджет по статье «Возврат бюджетных средств с депозитов, поступления вследствие продажи/предъявления ценных бумаг» и за их счет добавить недостающие средства.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.