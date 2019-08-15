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Глава Счетной палаты назвал причины невыполнения плана доходов в госбюджет

Глава Счетной палаты назвал причины невыполнения плана доходов в госбюджет

За первое полугодие 2019 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 28 млрд грн. А причина тому – проблемы в планировании отдельных доходов и решения Кабмина.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он отметил, что план доходов общего фонда госбюджета не выполнен на 28 млрд грн, или на 5,9%, несмотря на перечисления Нацбанка в бюджет годовой суммы части прибыли к распределению, которая на 17 млрд грн выше плана на год, и увеличение переплат налогов и сборов на 11 млрд грн.

«Проведенный анализ показал, что количество решений Кабинета Министров Украины о перераспределении бюджетных назначений увеличилось на четверть. При этом некоторые решения направлены на доработку. Это свидетельствует о недостатках планирования и ненадлежащем качестве подготовки проектов решений», – добавил Пацкан.

За полгода правительство распределило уже 73% общего объема резервного фонда. При этом почти три четверти выделенных средств направлены для временного решения насущных проблем угольной отрасли, в основном на выплату заработной платы шахтерам.

По материалам УБР
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