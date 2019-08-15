Украина вдвое переплачивает за ремонт дорог по сравнению со Словакией

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Средства, направленные на дороги в Украине, расходуются в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии.
К такому выводу пришли эксперты Центра экономической стратегии.
Вывод основывается на основе показателя индекса эффективности расходов, который рассчитывается как 1 евро затрат на 1 км автомобильных дорог.
“Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей, которых мы стремимся достичь, потратив средства, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям”, – отмечается в выводах.
Среди причин эксперты также называют низкий горизонт долгосрочного планирования в Украине – всего 5 лет, в то же время в Словакии он составляет 20 лет.
В Центре напомнили, что за последние три года в Украине растет финансирование дорог через Дорожный фонд. При этом возникает вопрос, каким образом использовать это финансирование эффективно.
По мнению экспертов Центра экономической стратегии, чтобы использовать выделенные на ремонт дорог средства эффективно, в Украине нужно:
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