0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Выбран самый безопасный электромобиль года

Выбран самый безопасный электромобиль года

Первый полностью электрический внедорожник Audi, модель E-Tron, стал первым автомобилем на аккумуляторных источниках питания в 2019 году, которому удалось пройти все необходимые испытания и получить награду Top Safety Pick+ от Института безопасности дорожного движения США (IIHS), сообщается на сайте учреждения. До этого такие модели, как Tesla Model S или Chevy Bolt потерпели в нем неудачу. Институт опубликовал видео, на котором с краш-тестом можно ознакомиться воочию.

E-Tron получил хорошие оценки по всем параметрам в категории «ударопрочность». В институте также обнаружили, что система автоматического экстренного торможения автомобиля Pre Sense Front во время тестов срабатывала отлично, обезопасив машину от столкновения на скорости в 25 миль в час (40 км. в час).

Карты для водителей

В The Verge отмечают, что для E-Tron такие выводы института как раз кстати, ведь в свое время автопроизводитель обнаружил дефект уплотнителя, который мог вызвать проникновение влаги в отсек батареи, что почти всегда провоцирует возгорание. Репутация модели подпортилась, но сейчас она может опять завоевать свое.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.