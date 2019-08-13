Выбран самый безопасный электромобиль года

Первый полностью электрический внедорожник Audi, модель E-Tron, стал первым автомобилем на аккумуляторных источниках питания в 2019 году, которому удалось пройти все необходимые испытания и получить награду Top Safety Pick+ от Института безопасности дорожного движения США (IIHS), сообщается на сайте учреждения. До этого такие модели, как Tesla Model S или Chevy Bolt потерпели в нем неудачу. Институт опубликовал видео, на котором с краш-тестом можно ознакомиться воочию.

E-Tron получил хорошие оценки по всем параметрам в категории «ударопрочность». В институте также обнаружили, что система автоматического экстренного торможения автомобиля Pre Sense Front во время тестов срабатывала отлично, обезопасив машину от столкновения на скорости в 25 миль в час (40 км. в час).

В The Verge отмечают, что для E-Tron такие выводы института как раз кстати, ведь в свое время автопроизводитель обнаружил дефект уплотнителя, который мог вызвать проникновение влаги в отсек батареи, что почти всегда провоцирует возгорание. Репутация модели подпортилась, но сейчас она может опять завоевать свое.