Кабмин выделил 150 млн гривен на погашение задолженности по зарплатам шахтерам

Кабинет Министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли для выплаты долгов по зарплате перед шахтерами.

Соответствующее постановление Кабмина №701 от 14 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Читайте также: В Минэкономразвития сообщили размеры своих зарплат

Документом внесены изменения в пункт 4 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли.

Согласно внесенным в порядок постановлением №570 от 5 июля изменениям, 100 млн грн из предусмотренных на реструктуризацию угольной отрасли в госбюджете средств было поручено направить на оплату электроэнергии для шахт.

Кроме того, постановлением №604-р от 14 августа Кабмин выделил Минэнергоуглю еще 150 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами на возвратной основе.