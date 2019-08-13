Кабмин выделил 150 млн гривен на погашение задолженности по зарплатам шахтерам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли для выплаты долгов по зарплате перед шахтерами.
Соответствующее постановление Кабмина №701 от 14 августа обнародовано на официальном правительственном портале.
Читайте также: В Минэкономразвития сообщили размеры своих зарплат
Документом внесены изменения в пункт 4 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли.
Согласно внесенным в порядок постановлением №570 от 5 июля изменениям, 100 млн грн из предусмотренных на реструктуризацию угольной отрасли в госбюджете средств было поручено направить на оплату электроэнергии для шахт.
Кроме того, постановлением №604-р от 14 августа Кабмин выделил Минэнергоуглю еще 150 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами на возвратной основе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 днейВчера, 15:38 - 1572 13
Налоговая создала антирейтинг убыточных компаний крупного бизнесаВчера, 19:00 - 1028 10
Литовская компания построила уникальную солнечную электростанциюВчера, 14:30 - 2981 7
Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)Вчера, 13:00 - 2319 6
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 годуВчера, 12:01 - 4832 5
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидииВчера, 14:03 - 46691 1
"Укрзализныця" остановила 20 поездов за двое суток из-за кражВчера, 22:29 - 14014 1
Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для АхметоваВчера, 09:50 - 8150 3
Регулятор вдвое снизил тариф на услуги УкрэнергоВчера, 20:03 - 5003
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 годуВчера, 12:01 - 4832 5
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)Вчера, 11:10 - 441
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 5849 4
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 987
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1312
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 943 2