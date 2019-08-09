Экономика Украины растет на фоне замедления в Европе - Bloomberg

Украинская экономика во II квартале 2019 года ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которая давит на экономическую ситуацию в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

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“Рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу”, – говорится в статье.

“Первые сигналы обнадеживают”, – сказал изданию Виктор Шабо, инвестиционный директор компании “Aberdeen Asset Management PLC” в Лондоне, который помогает управлять долговыми обязательствами развивающихся рынков. Компания владеет крупным пакетом украинских бондов.

Но добиться устойчивого ускорения роста украинской экономики будет нелегко – так считает специалист по долговым инвестициям JPMorgan Asset Management.

По его мнению, важными причинами повышения роста стало снижение инфляции, продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.