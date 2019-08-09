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Из каких аэропортов Украины больше всего летают

Из каких аэропортов Украины больше всего летают

Украинские авиакомпании за 7 месяцев 2019 года перевезли 7 млн 652,5 тыс. пассажиров, что на 10,9% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины.

Пассажиропоток всех украинских аэропортов за 7 месяцев 2019 года увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13 млн 427,1 тыс. человек.

Объем пассажирских перевозок на международных маршрутах увеличился на 11% и составил 6 млн 985 тыс. человек, на внутренних был зафиксирован на уровне 667,5 тыс. человек.

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Пассажиропоток аэропортов Украины с начала года:

  • аэропорт Борисполь — 8 млн 325,7 тыс. пассажиров (+ 21,2%),
  • аэропорт Жуляны — 1 млн 590,3 тыс. пассажиров (+6%),
  • аэропорт Львов — 1 млн 192,7 тыс. пассажиров (+41,2%),
  • аэропорт Харьков — 683,3 тыс. пассажиров (+25%),
  • аэропорт Запорожье — 282,2 пассажиров (+26,7%),
  • аэропорт Днепропетровск — 187,8 тыс. пассажиров (+11,5%).

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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