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В аэропорту "Борисполь" открылся капсульный отель

В аэропорту "Борисполь" открылся капсульный отель

В терминале D международного аэропорта “Борисполь” 20 мая этого года открылся капсульный отель “GettSleep Boryspil”.

Об этом свидетельствует информация на booking.com.

Стоимость номеров:

  • Одноместный номер на 3 часа – 370 грн, на 6 часов – 490 грн, на 12 часов – 620 грн.
  • Двухместный номер на 3 часа – 550 грн, на 6 часов – 730, на 12 часов – 930 грн.
  • Есть номера с кондиционером. В комплекте каждой «капсулы» все: от постельного белья, пледов, полотенец, до бесплатной сети Wi-Fi, индивидуальных систем циркуляции воздуха и др..

Стойка регистрации работает круглосуточно. Сотрудники регистрации говорят на английском, русском и украинском языках.

Расположение отеля:

  • Отель расположен в 30 км от Международного выставочного центра, в 32 км от Музея микроминиатюр им. Николая Сядристого, в 32 км от Киево-Печерской Лавры и в 35 км от Олимпийского стадиона, в 32 км от памятника Родине-Матери.
По материалам Finance.UA
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