В аэропорту "Борисполь" открылся капсульный отель

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В терминале D международного аэропорта “Борисполь” 20 мая этого года открылся капсульный отель “GettSleep Boryspil”.
Об этом свидетельствует информация на booking.com.
Стоимость номеров:
Стойка регистрации работает круглосуточно. Сотрудники регистрации говорят на английском, русском и украинском языках.
Расположение отеля:
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