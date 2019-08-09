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В Украине запретили финкомпаниям начислять проценты на кредиты военным

В Украине запретили финкомпаниям начислять проценты на кредиты военным

Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом военнослужащим не начисляются.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

“Статья 17 Конституции Украины определяет, что государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а также членов их семей”, – говорится в сообщении.

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Кого касается освобождения от штрафов:

  • военнослужащим с начала и до окончания особого периода,
  • резервистам и военнообязанным – с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода.
По материалам Finance.UA
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