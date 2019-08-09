В Украине запретили финкомпаниям начислять проценты на кредиты военным

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Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом военнослужащим не начисляются.
Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
“Статья 17 Конституции Украины определяет, что государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а также членов их семей”, – говорится в сообщении.
Кого касается освобождения от штрафов:
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