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Папа Римский реформирует банк Ватикана

Папа Римский реформирует банк Ватикана

Папа Римский Франциск решил реформировать банк Ватикана, утвердив для него новый устав, в рамках которого внешний аудит становится обязательным.

Об этом сообщает Reuters.

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“Новый устав делает внешний аудит обязательным. Хотя это происходило в последние несколько лет, в предыдущих законах, изданных в 1990 году папой Иоанном Павлом, предполагался внутренний аудит”, – говорится в сообщении.

Новые правила запрещают банковским служащим, почти все из которых не являются священнослужителями, выполнять консультационные или иные функции в сторонних учреждениях.

В обнародованном Ватиканом уставе банка закреплены изменения, которые разрабатывались в течение шести лет, с момента избрания Франциска на пост главы Святого Престола в 2013 году.

В предыдущие годы банк неоднократно уличали в случаях коррупции, уклонении от уплаты налогов, растратах, отмывания денег и мошенничества с недвижимостью. Некоторые из нарушений были связаны с высшими должностными лицами и прелатами, что наносило вред этическим полномочиям Ватикана.

По материалам 112
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