Экономика Германии пребывает на грани рецессии

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Экспорт немецких товаров в июне упал на 8 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономисты уверены, что экономика Германии находится на грани между рецессией и стагнацией.
Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии со ссылкой на DW.
По результатам первого полугодия экспорт увеличился всего лишь на 0,5 процента. Всего в июне 2019 г. Германия экспортировала товаров на сумму в 106 млрд евро, а импортировала – в размере 89 млрд евро.
Показатели импорта в ФРГ, по сравнению с июнем 2018 года, упали на 4,4 процента.
Общий экспорт немецких товаров в страны ЕС в июне 2019 г. упал на 6,2 процента (экспортировано продукции на 63,5 миллиарда евро), а в страны за пределами ЕС – на 10,7 процента.
На состояние немецкого экспорта, по словам экспертов, влияет осторожность инвесторов во всем мире, которая является следствием торговой войны между США и Китаем, а также отсутствие ясности относительно будущего выхода Великобритании из Евросоюза.
В общем эксперт из государственногоу Немецкого банка развития KfW Клаус Борґер считает, что “Германия летом 2019 г. находится на грани между стагнацией и рецессией”.
Глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Фолькер Траер отмечает в свою очередь, что даже рост ВВП на уровне немного выше нуля по итогам года “стал бы успехом”, учитывая состояние мировой экономики.
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