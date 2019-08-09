В Госстате говорят, что цены падают

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Как сообщает Госстат, по итогам июля в Украине зафиксировали дефляцию: цены упали на 0,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Так, цены в Украине падают уже второй месяц подряд. В июне они упали на 0,5%, а в июле – на 0,6%. С начала года уровень цен вырос на 3%.
Больше всего упали цены на овощи – на 13,6%.
Подешевели также одежда (3,9%) и обувь (5,2%). Также упали цены на коммунальные услуги (в среднем на 2,3%) за месяц, в том числе из-за падения цен на газ на 10,4%.
В то же время ряд товаров в июле подорожали: яйца на 15,2%, сахар на 2,9%, алкогольные напитки на 1,1%.
«Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%», – отмечают в Госстате.
В феврале 2019 года цены выросли на 0,5%.
По итогам 2018 года инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума – 9,8%.
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