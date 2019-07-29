В Дании начнут выдавать ипотеку под 0% годовых

Датский банк Nordea Bank Abp заявил, что начнет выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало возможным из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.

“Это хорошая новость для владельцев домов. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье”, – заявила аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.

“2 августа банк Realkredit Danmark заявил, что начнет выдавать ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А банк Nykredit начал выдавать такую ипотеку 5 августа”, – пишет агентство.

Отметим, что Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в перечень стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке.