В Киеве отремонтировали 900 км дорог - Кличко

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За несколько последних лет в Киеве обновили более 900 километров дорожного покрытия.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте также: В Укравтодоре рассказали о ходе строительства еще одной бетонной дороги
«Мы продолжаем ремонтировать дороги и проезды. В течение последних нескольких лет обновили более 900 км дорожного покрытия на столичных улицах, проспектах, путепроводах. Сегодня дорожникам помогает современная техника и использование качественных материалов. На улицах, которые ремонтируют капитально, переводят и все коммуникации, устанавливают новое освещение, обустраивают велодорожки», – написал Виталий Кличко.
По его словам, скоро в Киеве завершат обновление улиц Семьи Кульженко и Заболотного, проспектов Палладина и Правды.
Также в этом году отремонтируют улицы Ивана Федорова и Никольско-Ботаническая.
«Продолжаются работы в том числе и на таком крупном объекте, как проспект Степана Бандеры. Дорожники работают круглосуточно, потому что это важная транспортная артерия столицы», – отметил Виталий Кличко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Розенко сообщил, когда заработает накопительная пенсия в Украине8 ч. назад - 1741 6
США готовы после Brexit как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией6 ч. назад - 325 5
Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнесаВчера, 19:04 - 8693 5
Почти 19 млн убытков: НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ по делу "Роттердам+"2 ч. назад - 395 3
Президент: Экономика Украины будет расти на 5-7% в год5 ч. назад - 852 3
Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнесаВчера, 19:04 - 8693 5
«Нафтогаз» еще снизит цену на газ для населения в августе7 ч. назад - 4558
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривны3 ч. назад - 2641 1
Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса (фото)15 ч. назад - 2554
Во Франции установили самую большую в Европе солнечную станцию на затопленном карьере (фото)7 ч. назад - 2230
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)5 ч. назад - 168
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Вчера, 12:10 - 235 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5552
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1836
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1612 1