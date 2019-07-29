В Киеве отремонтировали 900 км дорог - Кличко

За несколько последних лет в Киеве обновили более 900 километров дорожного покрытия.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

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«Мы продолжаем ремонтировать дороги и проезды. В течение последних нескольких лет обновили более 900 км дорожного покрытия на столичных улицах, проспектах, путепроводах. Сегодня дорожникам помогает современная техника и использование качественных материалов. На улицах, которые ремонтируют капитально, переводят и все коммуникации, устанавливают новое освещение, обустраивают велодорожки», – написал Виталий Кличко.

По его словам, скоро в Киеве завершат обновление улиц Семьи Кульженко и Заболотного, проспектов Палладина и Правды.

Также в этом году отремонтируют улицы Ивана Федорова и Никольско-Ботаническая.

«Продолжаются работы в том числе и на таком крупном объекте, как проспект Степана Бандеры. Дорожники работают круглосуточно, потому что это важная транспортная артерия столицы», – отметил Виталий Кличко.