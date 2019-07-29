Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривны

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С начала года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира. 1 августа официальный курс доллара достиг рекордно низкого за три года значения – 25,02 грн.
Об этом пишет в своем сообщении Председатель совета НБУ Богдан Данилишин.
Укрепление гривны связано с рядом причин:
С начала года портфель ОВГЗ вырос в 13 раз, а общий объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ по состоянию на конец июля достиг 3,6 млрд долларов. Причем особенно высокими темпами нерезиденты стали покупать ОВГЗ с лета.
Является ли укрепление гривны серьезным поводом для опасений или, наоборот, позитивным сигналом для экономики:
Обратная сторона медали:
“Получается, что укрепление гривны – это и положительное, и в то же время негативное явление для экономики. Серьезное укрепление гривны существенно затрудняет выполнение доходной части бюджета. Например, в июне госбюджет недосчитался 17,8% от запланированных поступлений. А суммарно за январь-июль план по доходам выполнен всего на 96,4%”, – резюмировал Богдан Данилишин.
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