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Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривны

Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривны

С начала года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира. 1 августа официальный курс доллара достиг рекордно низкого за три года значения – 25,02 грн.

Об этом пишет в своем сообщении Председатель совета НБУ Богдан Данилишин.

Укрепление гривны связано с рядом причин:

  • Главная – резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.

С начала года портфель ОВГЗ вырос в 13 раз, а общий объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ по состоянию на конец июля достиг 3,6 млрд долларов. Причем особенно высокими темпами нерезиденты стали покупать ОВГЗ с лета.

Является ли укрепление гривны серьезным поводом для опасений или, наоборот, позитивным сигналом для экономики:

  • Снижение курса доллара ведет к удешевлению импортируемых товаров. Соответственно, имеем положительный фактор для снижения инфляции, что уже проявилось в июньской дефляции. Учитывая, что снижение инфляции является приоритетной целью Нацбанка, можно утверждать, что укрепление гривны – это позитивный сигнал для экономики.

Лучшие карты для валютообмена

Обратная сторона медали:

  • Дешевые в гривневом эквиваленте импортные товары – это снижение налоговых поступлений (импортный НДС, акциз, пошлина).
  • Снижение курса доллара – это ухудшение положения экспортеров, ведь их доходы, выраженные в нацвалюте, снизились. А это, в свою очередь, ведет к уменьшению налоговых поступлений от деятельности экспортеров.

“Получается, что укрепление гривны – это и положительное, и в то же время негативное явление для экономики. Серьезное укрепление гривны существенно затрудняет выполнение доходной части бюджета. Например, в июне госбюджет недосчитался 17,8% от запланированных поступлений. А суммарно за январь-июль план по доходам выполнен всего на 96,4%”, – резюмировал Богдан Данилишин.

По материалам Finance.UA
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