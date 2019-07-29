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ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа “теплых кредитов”) объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Агентство и госбанки подписали дополнительные договоры о сотрудничестве.

Договоры подписаны с ПриватБанком и Укргазбанком на софинансирование выделенных Правительством 380 млн грн для утепления”, – говорится в сообщении.

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Воспользоваться программой смогут около трех тысяч ОСМД, а это – более 230 тысяч семей.

Справка Finance.ua

  • Приоритет в получении теплых кредитов с 2019 года в Украине отдан ОСМД – объединениям совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительным кооперативам, которые способны заняться своими домами в целом.

Когда могут отказать в выдаче кредита физлицу:

  • Документы для кредита оформлены не так (к примеру, не предоставлен счет-фактура или нет мокрой печати).
  • Официальный доход заемщика слишком низкий – меньше 5 000 гривен в месяц.
  • У заемщика есть непогашенные кредиты, в том числе и в любом другом банке.
По материалам Finance.UA
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