ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

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Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа “теплых кредитов”) объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Агентство и госбанки подписали дополнительные договоры о сотрудничестве.
Договоры подписаны с ПриватБанком и Укргазбанком на софинансирование выделенных Правительством 380 млн грн для утепления”, – говорится в сообщении.
Воспользоваться программой смогут около трех тысяч ОСМД, а это – более 230 тысяч семей.
Когда могут отказать в выдаче кредита физлицу:
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