Samsung запатентовала линзы дополненной реальности (фото)

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Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент южнокорейской компании Samsung на контактные линзы дополненной реальности.
Об этом сообщает портал Patently Mobile со ссылкой на документ.
“Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент для Samsung на контактные линзы дополненной реальности, который был выдан ранее в этом месяце”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, южнокорейская компания изобрела специализированные контактные линзы со встроенной скрытой камерой.
Основным преимуществом таких контактных линз Samsung является то, что они в первую очередь предназначены для реализации дополненной реальности.
Отмечается, что такие “спецлинзы”, независимо от движения пользователя, способны четко предоставлять информацию фокусного расстояния и увеличения угла обзора.
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