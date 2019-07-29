Samsung запатентовала линзы дополненной реальности (фото)

Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент южнокорейской компании Samsung на контактные линзы дополненной реальности.

Об этом сообщает портал Patently Mobile со ссылкой на документ.

“Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент для Samsung на контактные линзы дополненной реальности, который был выдан ранее в этом месяце”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, южнокорейская компания изобрела специализированные контактные линзы со встроенной скрытой камерой.

Основным преимуществом таких контактных линз Samsung является то, что они в первую очередь предназначены для реализации дополненной реальности.

Отмечается, что такие “спецлинзы”, независимо от движения пользователя, способны четко предоставлять информацию фокусного расстояния и увеличения угла обзора.