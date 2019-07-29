В ГФС сообщили, сколько заплатят должники

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Государственная фискальная служба напоминает налогоплательщикам, что граждане, которые не оплатили задекларированную сумму налога на доходы физических лиц и военного сбора, могут получить штрафы и даже пеню.
Срок уплаты был – до 1 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.
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Какие штрафы грозят неплательщикам:
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