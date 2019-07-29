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В ГФС сообщили, сколько заплатят должники

В ГФС сообщили, сколько заплатят должники

Государственная фискальная служба напоминает налогоплательщикам, что граждане, которые не оплатили задекларированную сумму налога на доходы физических лиц и военного сбора, могут получить штрафы и даже пеню.

Срок уплаты был – до 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

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Какие штрафы грозят неплательщикам:

  • 10% погашенной суммы налогового долга – при задержке до 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты;
  • 20% погашенной суммы – при задержке более 30 календарных дней.
  • По истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства, начисляется пеня.
По материалам Finance.UA
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