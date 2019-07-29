Налоговая перевыполнила план поступлений в госбюджет на 7 млрд грн - Верланов

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В июле этого года Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план поступлений в госбюджет на 7 млрд грн.
Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов.
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Однако глава отмечает, что в целом план по ГФС недовыполнен на 14 млрд грн.
«По оперативным данным, перевыполнение в июле по налоговой службе составило 5 млрд грн», – сказал Верланов.
При этом он отметил, что таможенные поступления демонстрируют отставание от плана.
“По таможне, да, действительно, есть вопросы”, – говорит он.
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