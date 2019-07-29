Налоговая перевыполнила план поступлений в госбюджет на 7 млрд грн - Верланов

В июле этого года Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план поступлений в госбюджет на 7 млрд грн.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Сергей Верланов.

Читайте также: Власти готовят законопроект о Службе финансовых расследований – глава ГНС

Однако глава отмечает, что в целом план по ГФС недовыполнен на 14 млрд грн.

«По оперативным данным, перевыполнение в июле по налоговой службе составило 5 млрд грн», – сказал Верланов.

При этом он отметил, что таможенные поступления демонстрируют отставание от плана.

“По таможне, да, действительно, есть вопросы”, – говорит он.