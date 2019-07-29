У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин

Сейчас президент Владимир Зеленский лично проводит собеседования с кандидатами в Кабмин и ведется работа, чтобы с начала работы новой Верховной Рады сразу сформировать новое правительство. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

“Коалициада буде недолгой, все будет очень быстро. Я думаю новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента … Я в этом уверен. Если “Голос” захочет, он сможет войти в первый день нового парламента в коалицию”, – сказал он.

Герус отметил, что договоренности по новому составу правительства необходимо провести в августе.

“Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, – их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед”, – добавил представитель президента в Кабмине.

Как сообщали новости “Сегодня”, недавно Андрей Герус заявлял, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

В то же время сейчас никто не может точно назвать дату начала работы нового созыва парламента. Так, глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что Рада не заработает до 1 сентября в связи с многочисленными судебными исками на результаты выборов в отдельных округах.