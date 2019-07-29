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Вступили в силу пошлины на товары из РФ

Вступили в силу пошлины на товары из РФ

С четверга, 1 августа, в Украине вступили в действие специальные пошлины на товары из России.

Их будут взимать независимо от других пошлин, а уплаченные суммы будут направлены в специальный фонд госбюджета, который профинансирует меры по импортозамещению.

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Решение о введении спецпошлин было принято 15 мая.

В расширенный украинским правительством перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства, цемент и фанерные изделия.

В частности, как сообщило министерство экономического развития и торговли, по итогам 2018 года импорт Украиной цементной продукции из РФ составил почти 17 миллионов долларов, импорт фанеры оценивается в 19,7 миллионов долларов.

В Москве считают, что новые санкции не нанесут особого вреда российской экономике.

По материалам Корреспондент.net
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