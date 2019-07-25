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Украина получила от РФ 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть

Украина получила от РФ 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть

“Укртранснафта” получила от России часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за грязную нефть на украинском участке нефтепровода “Дружба”. Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле,

Об этом сообщает пресс-служба “Укртранснафты”.

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Там отметили, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО “Транснефть” мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Так, 25 апреля 2019 г. “Укртранснафта” вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода “Дружба” из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке “Будковце” (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке “Фенешлитке”(Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза “Укртранснафте” удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

По материалам УНН
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