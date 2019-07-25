Украина получила от РФ 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укртранснафта” получила от России часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за грязную нефть на украинском участке нефтепровода “Дружба”. Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле,
Об этом сообщает пресс-служба “Укртранснафты”.
Читайте также: Укрнафта за полгода выплатила 3,82 миллиарда гривен ренты
Там отметили, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО “Транснефть” мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.
Так, 25 апреля 2019 г. “Укртранснафта” вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода “Дружба” из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке “Будковце” (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке “Фенешлитке”(Венгрия).
Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза “Укртранснафте” удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 2666 45
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗ10 ч. назад - 1529 11
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействие4 ч. назад - 2021 8
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банки9 ч. назад - 3208 8
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаВчера, 22:36 - 12380 4
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаВчера, 22:36 - 12380 4
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкоголь5 ч. назад - 6284 2
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банки9 ч. назад - 3208 8
У Зеленского намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 2666 45
Израильский стартап зарядит электромобиль за 5 минут19 ч. назад - 2620 1
Открыт механизм биологического бессмертияПозавчера, 15:46 - 2166
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 995
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1097 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3982
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4384 2