НБУ планирует внедрить новые подходы к защите помещений банков

Национальный банк Украины подготовил проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины в ответ на информационный запрос УНН.

“…с целью усовершенствования требований по организации защиты банков (в том числе банкоматов) сегодня прорабатывается проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года №63. Этот проект изменений будет размещен для публичного обсуждения и предоставления предложений на официальном сайте Национального банка Украины”, – говорится в ответе.

Как указано, первоочередными задачами НБУ как регулятора в сфере установления требований, направленных на создание безопасных условий работы с денежной наличностью, является защита жизни и здоровья персонала, который непосредственно работает с ценностями. Это воплощается путем внедрения нормативно-правовых актов Нацбанка и Государственных стандартов Украины по этим вопросам.

“Вместе с тем спецификой обслуживания населения банкоматами является то, что такое обслуживание осуществляется в автоматическом режиме, и таким образом исключается фактор опасности для жизни и здоровья работников и клиентов. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев наличные, которые находятся в сейфе банкомата, застрахованы, это, в свою очередь, минимизирует риски имущественных потерь ее владельца”, – отмечается в ответе.

Кроме того, сегодня требования к безопасности банкоматов определены Правилами по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденными постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года № 63.

Указанными правилами определено, что в зависимости от места установки банкомата и объемов ценностей в нем, банк самостоятельно определяет:

класс сопротивления к взлому сейфа в банкомате,

организацию охраны банкомата,

необходимость оборудования банкомата скрытыми ловушками (химического, слезоточивого действия и т.д.),

необходимость оборудования банкомата видеонаблюдением.

Эти нормы разработаны с учетом современных мировых практик и согласованы с ведущими банками и МВД Украины.

“Таким образом, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины в полной мере предусмотрены требования по организации охраны и безопасности банкоматов”, – говорится в ответе.