0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

НБУ планирует внедрить новые подходы к защите помещений банков

НБУ планирует внедрить новые подходы к защите помещений банков

Национальный банк Украины подготовил проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины в ответ на информационный запрос УНН.

“…с целью усовершенствования требований по организации защиты банков (в том числе банкоматов) сегодня прорабатывается проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года №63. Этот проект изменений будет размещен для публичного обсуждения и предоставления предложений на официальном сайте Национального банка Украины”, – говорится в ответе.

Как указано, первоочередными задачами НБУ как регулятора в сфере установления требований, направленных на создание безопасных условий работы с денежной наличностью, является защита жизни и здоровья персонала, который непосредственно работает с ценностями. Это воплощается путем внедрения нормативно-правовых актов Нацбанка и Государственных стандартов Украины по этим вопросам.

“Вместе с тем спецификой обслуживания населения банкоматами является то, что такое обслуживание осуществляется в автоматическом режиме, и таким образом исключается фактор опасности для жизни и здоровья работников и клиентов. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев наличные, которые находятся в сейфе банкомата, застрахованы, это, в свою очередь, минимизирует риски имущественных потерь ее владельца”, – отмечается в ответе.

Кроме того, сегодня требования к безопасности банкоматов определены Правилами по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденными постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года № 63.

Указанными правилами определено, что в зависимости от места установки банкомата и объемов ценностей в нем, банк самостоятельно определяет:

  • класс сопротивления к взлому сейфа в банкомате,
  • организацию охраны банкомата,
  • необходимость оборудования банкомата скрытыми ловушками (химического, слезоточивого действия и т.д.),
  • необходимость оборудования банкомата видеонаблюдением.

Эти нормы разработаны с учетом современных мировых практик и согласованы с ведущими банками и МВД Украины.

“Таким образом, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины в полной мере предусмотрены требования по организации охраны и безопасности банкоматов”, – говорится в ответе.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.