НБУ планирует внедрить новые подходы к защите помещений банков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины подготовил проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины в ответ на информационный запрос УНН.
“…с целью усовершенствования требований по организации защиты банков (в том числе банкоматов) сегодня прорабатывается проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года №63. Этот проект изменений будет размещен для публичного обсуждения и предоставления предложений на официальном сайте Национального банка Украины”, – говорится в ответе.
Как указано, первоочередными задачами НБУ как регулятора в сфере установления требований, направленных на создание безопасных условий работы с денежной наличностью, является защита жизни и здоровья персонала, который непосредственно работает с ценностями. Это воплощается путем внедрения нормативно-правовых актов Нацбанка и Государственных стандартов Украины по этим вопросам.
“Вместе с тем спецификой обслуживания населения банкоматами является то, что такое обслуживание осуществляется в автоматическом режиме, и таким образом исключается фактор опасности для жизни и здоровья работников и клиентов. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев наличные, которые находятся в сейфе банкомата, застрахованы, это, в свою очередь, минимизирует риски имущественных потерь ее владельца”, – отмечается в ответе.
Кроме того, сегодня требования к безопасности банкоматов определены Правилами по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденными постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года № 63.
Указанными правилами определено, что в зависимости от места установки банкомата и объемов ценностей в нем, банк самостоятельно определяет:
Эти нормы разработаны с учетом современных мировых практик и согласованы с ведущими банками и МВД Украины.
“Таким образом, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины в полной мере предусмотрены требования по организации охраны и безопасности банкоматов”, – говорится в ответе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 4721 14
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 4074 10
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаПозавчера, 22:36 - 15655 7
В Украине обвалились цены на популярный продукт6 ч. назад - 11899 5
Укрепление курса гривны продолжится - мнение эксперта2 ч. назад - 1633 3
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 17260 3
В Украине обвалились цены на популярный продукт6 ч. назад - 11899 5
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкогольВчера, 14:45 - 10981 2
Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулемВчера, 20:05 - 7948
Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследствуВчера, 21:05 - 6801 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2465
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1057
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1130 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4026
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4426 2